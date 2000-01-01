Константинов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Тимофей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саамова Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Луцау Екатерина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палагина Елена Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Антонина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно