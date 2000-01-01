Константинов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантинов Константин

Константинов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Тимофей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саамова Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Луцау Екатерина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палагина Елена Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Антонина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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