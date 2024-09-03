Буканов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканов Семён Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буканов Иван Аввакумович

Мать: Буканова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буканов Василий Семенович

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Буканова) Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Рождение ребёнка
15.02.1906

Дочь: Антонова (Буканова) Александра Семёновна

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Рождение ребёнка
29.10.1911

Сын: Буканов Иван Семёнович

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Буканов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова

Смерть
Неизвестно

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