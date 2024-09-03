Буканов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буканов Иван Аввакумович
Мать: Буканова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буканов Василий Семенович
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Буканова) Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Рождение ребёнка
15.02.1906
Дочь: Антонова (Буканова) Александра Семёновна
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Рождение ребёнка
29.10.1911
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Буканов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Анна Денисова
Смерть
Неизвестно