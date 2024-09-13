Ефимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бердин Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бердин Дмитрий Григорьевич

Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Бердин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бердин Дмитрий Григорьевич

Смерть
После 1852

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