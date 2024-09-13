Ефимия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Бердин Дмитрий Григорьевич
Сидорово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Бердин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бердин Дмитрий Григорьевич
Смерть
После 1852