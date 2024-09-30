Санкин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти26.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Вступление в партию
1929
Образование
1933
В 1933 году окончил Богородский кожевенный техникум.
Военная служба
С 1941 по 1943
Смерть
26.02.1943
Умер в госпитале и похоронен в станице Новомихайловке Краснодарского края.