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Санкин Иван Михайлович

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

26.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Вступление в партию
1929
Образование
1933
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
В 1933 году окончил Богородский кожевенный техникум.
Военная служба
С 1941 по 1943
Смерть
26.02.1943
Умер в госпитале и похоронен в станице Новомихайловке Краснодарского края.

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