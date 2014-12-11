Ивантер Эрнест Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1960
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1963
Сын: Ивантер Дмитрий Эрнестович
Мать ребёнка: Ивантер Татьяна Всеволодовна
Рождение ребёнка
26.05.1967
Дочь: Софронова Ольга Эрнестовна
Мать ребёнка: Ивантер Татьяна Всеволодовна