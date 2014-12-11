Ивантер Эрнест Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивантер Эрнест Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.01.1960

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1963

Сын: Ивантер Дмитрий Эрнестович

Мать ребёнка: Ивантер Татьяна Всеволодовна

Рождение ребёнка
26.05.1967

Дочь: Софронова Ольга Эрнестовна

Мать ребёнка: Ивантер Татьяна Всеволодовна

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