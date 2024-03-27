Шакирзянов Тагир
Место рожденияЧкаловская обл., г. Чкалов
Дата рождения1919
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Шакирзянов Хасан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шакирзянова Амина
Военная награда
Неизвестно
Шакирзянов Тагир Хасанович Мл. лейтенант __.__.1919 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 31.01.1945 Медаль «За боевые заслуги» 28.06.1945 Орден Красной Звезды,Орден Отечествен... Показать все
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шакирзянова Амина
Смерть
1996