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Шакирзянов Тагир

Место рождения

Чкаловская обл., г. Чкалов

Дата рождения

1919

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Шакирзянов Хасан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шакирзянова Амина

Военная награда
Неизвестно
Шакирзянов Тагир Хасанович Мл. лейтенант __.__.1919 Чкаловская обл., г. Чкалов. Сводная картотека Перечень наград 31.01.1945 Медаль «За боевые заслуги» 28.06.1945 Орден Красной Звезды,Орден Отечествен... Показать все
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шакирзянова Амина

Смерть
1996

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