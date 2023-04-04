Галаган Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1793
Дата смерти17.10.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
15.08.1819
Сын: Галаган Григорий Павлович
Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1822
Дочь: Комаровская Мария Павловна
Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
г. Козелецк
уездное училище, почётный смотритель
Работа или профессия
Неизвестно
коллежскій ассесор (1830 - 1834); почетный смотритель Козелецкаго уезднаго училища
Смерть
17.10.1834