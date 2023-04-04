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Галаган Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1793

Дата смерти

17.10.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1793

Отец: не указан

Мать: не указана

RV(205378)
Бракосочетание
1814

Жена: Галаган Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1819

Сын: Галаган Григорий Павлович

Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна

Сокиринцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1822

Дочь: Комаровская Мария Павловна

Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна

Сокиринцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галаган Павел Павлович

Мать ребёнка: Галаган Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
г. Козелецк
уездное училище, почётный смотритель
Работа или профессия
Неизвестно
коллежскій ассесор (1830 - 1834); почетный смотритель Козелецкаго уезднаго училища
Смерть
17.10.1834
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