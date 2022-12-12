Калинкин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1920
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Калинкина Нина Михайловна
Мать ребёнка: Калинкина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинкин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Калинкина Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно