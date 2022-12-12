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Калинкин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.07.1920

Жена: Калинкина Евдокия Михайловна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Калинкина Нина Михайловна

Мать ребёнка: Калинкина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинкин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Калинкина Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно
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