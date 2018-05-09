Сочинская Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочинская Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989

Отец: Клецко Сергей Константинович

Мать: Клецко Инна

Рождение ребёнка
09.05.2018

Сын: Сочинский Марк Ильич

Отец ребёнка: Сочинский Илья

Рождение ребёнка
2021

Дочь: Сочинская ?

Отец ребёнка: Сочинский Илья

Рождение ребёнка
2021

Дочь: Сочинская ?

Отец ребёнка: Сочинский Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сочинский Илья

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