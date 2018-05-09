Сочинская Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1989
Отец: Клецко Сергей Константинович
Мать: Клецко Инна
Рождение ребёнка
09.05.2018
Сын: Сочинский Марк Ильич
Отец ребёнка: Сочинский Илья
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Сочинская ?
Отец ребёнка: Сочинский Илья
Рождение ребёнка
2021
Дочь: Сочинская ?
Отец ребёнка: Сочинский Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сочинский Илья