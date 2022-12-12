Михайлов Федосей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Федосей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1906 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1906

Сын: Михайлов Илларион Федосеевич

Мать ребёнка: не указана

Крутая, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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