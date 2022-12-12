Михайлов Федосей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1906
Сын: Михайлов Илларион Федосеевич
Мать ребёнка: не указана
Крутая, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно