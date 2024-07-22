Распопов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспопов Александр

Распопов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Распопова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Распопов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Любовь (Кока) Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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