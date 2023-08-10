Лобачева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобачев Михаил Вячеславович

Рождение ребёнка
14.12.1981

Сын: Лобачев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Вячеславович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1985

Дочь: Гордова (Лобачева) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Лобачев Михаил Вячеславович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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