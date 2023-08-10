Лобачева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1981
Сын: Лобачев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Вячеславович
Рождение ребёнка
18.12.1985
Дочь: Гордова (Лобачева) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Лобачев Михаил Вячеславович