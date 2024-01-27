Соловьёв Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стальмакова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1956

Дочь: Поликарпова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1956

Дочь: Соловьёва Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Кечик Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно

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