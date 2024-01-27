Соловьёв Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стальмакова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1956
Дочь: Поликарпова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1956
Дочь: Соловьёва Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Кечик Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно