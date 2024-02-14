Лебедева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Меньшикова (Лебедева) Серафима Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Лебедева (Лебедева) Юлия Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Лебедев Павел
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Лебедев Павел
Смерть
Неизвестно