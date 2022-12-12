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Попов Сысой Митрофанович

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Место рождения

Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Попов Митрофан Семенович

Мать: не указана

Вяжли, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Попов Филипп Сысоевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична

Рождение ребёнка
1746

Сын: Попов Антон Сысоевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична

Рождение ребёнка
1754

Сын: Попов Алексей Сысоевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична

Рождение ребёнка
1757

Сын: Попов Андрей Сысоевич

Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Феврония Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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