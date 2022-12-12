Попов Сысой Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Попов Митрофан Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична
Рождение ребёнка
1746
Сын: Попов Антон Сысоевич
Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична
Рождение ребёнка
1757
Мать ребёнка: Попова Феврония Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно