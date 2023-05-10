Злобина Парасковья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Парасковья Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

14.12.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Николай Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Злобин Тит Николаевич

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Злобин Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1834

Сын: Злобин Федор Николаев

Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
14.12.1836
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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