Злобина Парасковья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти14.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Сын: Злобин Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1834
Отец ребёнка: Злобин Николай Иванович
Смерть
14.12.1836