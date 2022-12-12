Карцев Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцев Юрий Иванович

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Место рождения

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

10.08.1940

Дата смерти

22.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
По 1983
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.04.1983
Череповец, город Череповец, Вологодская область
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