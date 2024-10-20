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Мезрин Панфил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1902 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Мезрин Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мезрин Иван Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Мезрин Федор Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мезрин Петр Панфилович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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