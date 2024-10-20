Мезрин Панфил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Мезрин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно