Хрипунова Мавра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хрипунов Ксенофонт Федорович
Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Атаманова Марья Федоровна
Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно