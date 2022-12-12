Хрипунова Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунова Мавра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Сын: Хрипунов Ксенофонт Федорович

Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Атаманова Марья Федоровна

Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Хрипунов Иван Федорович

Отец ребёнка: Хрипунов Федор Тихонович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрипунов Федор Тихонович

Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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