Чайка Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.2015

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.2015

Отец: Чайка Сергей Павлович

Мать: не указана

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