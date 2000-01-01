Зорин Григорий Антонович
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения23.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1858
Отец: Зорин Антон Николаевич
Мать: Зорина Агапия Семёновна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
20.01.1886
Жена: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.12.1886
Дочь: Домна Григорьевна
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1888
Дочь: Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1889
Дочь: Феодосия Григорьевна
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1890
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1891
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1892
Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
уволенны в запас армии рядовой на 1885 год
Смерть
Неизвестно