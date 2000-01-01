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Зорин Григорий Антонович

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

23.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1858

Отец: Зорин Антон Николаевич

Мать: Зорина Агапия Семёновна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
20.01.1886

Жена: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
14.12.1886

Дочь: Домна Григорьевна

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1888

Дочь: Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
26.05.1889

Дочь: Феодосия Григорьевна

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
19.06.1890

Сын: Зорин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
06.06.1891

Сын: Зорин Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
20.08.1892

Сын: Зорин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Зорина Агафья Леонтьевна

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
уволенны в запас армии рядовой на 1885 год
Смерть
Неизвестно
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