Плакущая (Рак) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рак Василий
Мать: Рак Марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плакущий Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плакущий Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плакущая Галина Федоровна
Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плакущий Федор Фомич
Смерть
Неизвестно