Плакущая (Рак) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плакущая (Рак) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рак Василий

Мать: Рак Марта

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плакущий Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плакущий Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плакущая Галина Федоровна

Отец ребёнка: Плакущий Федор Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плакущий Федор Фомич

Смерть
Неизвестно
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