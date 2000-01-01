Конев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конев Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мой дед, муж моей бабушки по материнской линии - Коневой Клавдии Николаевны 1905 (март) года рождения, станица Константиновка. Был репрессирован. Ничего о нём не знаю.
Осуждение
Неизвестно
Осуждение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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