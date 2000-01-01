Конев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1905 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мой дед, муж моей бабушки по материнской линии - Коневой Клавдии Николаевны 1905 (март) года рождения, станица Константиновка. Был репрессирован. Ничего о нём не знаю.
Осуждение
Неизвестно
Осуждение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно