Ключарев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1906
Дата смерти30.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1928
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1928 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1937
Смерть
30.03.1972