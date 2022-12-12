Ключарев Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлючарев Александр Сергеевич

Ключарев Александр Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1906

Дата смерти

30.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1926 по 1928
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Место жительства
С 1928 по 1934
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1934 по 1937
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.03.1972
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close