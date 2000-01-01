Тишка Лемаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишка Лемаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1654

Дата смерти

1723

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654

Отец: Лемеска Теребердеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1681

Сын: Емекейка

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Рождение ребёнка
1684

Сын: Арзяйка

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Рождение ребёнка
1686

Сын: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Рождение ребёнка
1691

Сын: Дениска

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Рождение ребёнка
1695

Сын: Демка

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Рождение ребёнка
1702

Сын: Еделка

Мать ребёнка: Настасья Боярова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Боярова

Смерть
1723
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