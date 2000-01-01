Тишка Лемаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1654
Дата смерти1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1654
Отец: Лемеска Теребердеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1681
Сын: Емекейка
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Рождение ребёнка
1684
Сын: Арзяйка
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Рождение ребёнка
1686
Сын: Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Рождение ребёнка
1691
Сын: Дениска
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Рождение ребёнка
1695
Сын: Демка
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Рождение ребёнка
1702
Сын: Еделка
Мать ребёнка: Настасья Боярова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Боярова
Смерть
1723