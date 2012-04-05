Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна
Место рожденияНадеждинск/Серов
Дата рождения17.05.1932
Дата смерти05.04.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932
Надеждинск/Серов
Бракосочетание
26.11.1950
Серов, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.01.1952
Сын: Панкратов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович
Серов, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
04.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович
г.Серов, Свердловская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Тума
Товаровед-экспедитор
Образование
Неизвестно
Серов
среднее специальное
Смерть
05.04.2012
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
Тума ,Рязанская обл.