Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Панкратова (Кошкина) Ираида Вячеславовна

Место рождения

Надеждинск/Серов

Дата рождения

17.05.1932

Дата смерти

05.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1932

Отец: Кошкин Вячеслав Николаевич

Мать: Кошкина Мария Михайловна

Надеждинск/Серов
Бракосочетание
26.11.1950

Муж: Панкратов Александр Елизарович

Серов, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
26.01.1952

Сын: Панкратов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович

Серов, Свердловской обл.
Рождение ребёнка
04.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панкратов Александр Елизарович

г.Серов, Свердловская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
Тума
Товаровед-экспедитор
Образование
Неизвестно
Серов
среднее специальное
Смерть
05.04.2012
р.п.Тума, Рязанской обл.
Похороны
Неизвестно
Тума ,Рязанская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close