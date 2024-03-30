Тарасенко Агафия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1904 ст.
Дочь: Гончаренко Антонина Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.
Сын: Тарасенко Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1909 ст.
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.
Сын: Тарасенко Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно