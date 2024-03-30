Тарасенко Агафия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Агафия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1904 ст.

Дочь: Гончаренко Антонина Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.11.1907 ст.

Сын: Тарасенко Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
09.02.1909 ст.

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.03.1910 ст.

Сын: Тарасенко Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Тарасенко Фёдор Васильевич

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенко Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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