Иванов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Иванов Михаил Романович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иванов Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Иванова Ефимия
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Иванова Ефимия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Ефимия
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Иванова Ефимия
Смерть
Неизвестно