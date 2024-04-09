Шмат Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмат Ольга Николаевна

Шмат Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмат Николай Киролович

Мать: Шмат Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмат Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмат Нина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмат Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмат Лидия Иванона

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.