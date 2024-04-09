Шмат Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмат Николай Киролович
Мать: Шмат Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмат Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмат Нина Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмат Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмат Лидия Иванона
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно