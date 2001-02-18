Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВиктория

Виктория

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.2001

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.2001

Отец: Старков Вячеслав

Мать: Старкова Маргарита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close