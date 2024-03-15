Можная Людмила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можная Людмила Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Можный Евгений Максимович

Мать: Можная Ольга Яковлева

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