Снигерев Степан Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снигерев Степан Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Снигерев Осип Таисимович ?

Мать: Снегирева Афимья Ивановна

Место жительства
С 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Место жительства
До 23.06.1794
Сыропятская, Кормиловский муниципальный район, Омская область
Место жительства
До 15.04.1821
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
В 1821 по предписанию .. комиссара от 15 апреля за №134 и таково же от тобольской казенной палаты переведен в сей волости деревню Козлову
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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