Габиба Ибраева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габиба Ибраева

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Место рождения

Аиткузино, Татарстан, Россия

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ибрай

Мать: не указана

Аиткузино, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Хабиба Бикбовова

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1773

Сын: Бикчентай Бикбовов

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Сахибямал Бикбовова

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Бадигульзямал Бикбовова

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Бадугульзямал Бикбовова

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бикбулат Бикбовов

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бикмухамет Бикбовов

Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бикбов Хусеинов

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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