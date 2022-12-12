Габиба Ибраева
Место рожденияАиткузино, Татарстан, Россия
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ибрай
Мать: не указана
Аиткузино, Татарстан, Россия
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Хабиба Бикбовова
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Бикчентай Бикбовов
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Сахибямал Бикбовова
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Бадигульзямал Бикбовова
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Бадугульзямал Бикбовова
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бикбулат Бикбовов
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бикмухамет Бикбовов
Отец ребёнка: Бикбов Хусеинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бикбов Хусеинов
Место жительства
Неизвестно