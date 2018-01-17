Докучаева (Софроницкая) Елена Александровна 17.01.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Докучаева (Софроницкая) Елена Александровна

Место рождения

Николаев, Миколаївська область

Дата рождения

17.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889 ст.

Отец: Софроницкий Александр Николаевич

Мать: Софроницкая (Попова) Елена Ивановна

Николаев, Миколаївська область
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 137, листы 91-143: Метрическая книга Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1889 год. Лист 91об-92
Крещение
22.01.1889 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 137, листы 91-143: Метрическая книга Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1889 год. Лист 91об-92
Бракосочетание
23.09.1907

Муж: Докучаев Вячеслав Александрович

Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 920, листы 219-334об: Метрическая книга Адмиралтейского Свято-Николаевского собора г. Севастополь на 1... Показать все
Смерть
Неизвестно

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