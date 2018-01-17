Докучаева (Софроницкая) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения17.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.01.1889 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 137, листы 91-143: Метрическая книга Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1889 год. Лист 91об-92
Крещение
22.01.1889 ст.
Собор святого Григория Великой Армении, г. Николаев, Херсонская губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 137, листы 91-143: Метрическая книга Адмиралтейского собора, г. Николаев на 1889 год. Лист 91об-92
Бракосочетание
23.09.1907
Свято-Николаевский Адмиралтейский собор, г. Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 920, листы 219-334об: Метрическая книга Адмиралтейского Свято-Николаевского собора г. Севастополь на 1... Показать все
Смерть
Неизвестно