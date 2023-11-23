Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Благовещенский Дмитрий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Прасковья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Смерть
После 1805

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