Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Благовещенский Дмитрий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Благовещенский Дмитрий Андреевич (1779 — 1848) Родился в семье пономаря Благовещенской церкви г. Романов-Борисоглебска Андрея Васильевича. Служил пономарем в том же селе, а в 1807 году рукоположен во ... Показать все
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Прасковья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Фёдор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Смерть
После 1805