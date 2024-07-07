Пётр Герасимов
Место рождения
Дата рождения22.06.1791
Дата смерти08.07.1792
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.06.1791
МК-1791 22.06.1791 Той же вотчины деревни Боркина у крестьянина Герасима Ульянова жена его Марфа Стефанова родила сына Петра которой крещен того же числа Восприемником был Той же вотчины деревни Икорн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1792
МК-1792 08.07.1792 Той же вотчины деревни Боркина крестьянина Герасима Ульянова сын Петр 2 месяцов оспою