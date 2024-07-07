Пётр Герасимов 22.06.1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пётр Герасимов

Место рождения

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.06.1791

Дата смерти

08.07.1792

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1791

Отец: Мой Герасим Ульянов

Мать: Вторая Жена Вторая Дочь Марфа Степанова

Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1791 22.06.1791 Той же вотчины деревни Боркина у крестьянина Герасима Ульянова жена его Марфа Стефанова родила сына Петра которой крещен того же числа Восприемником был Той же вотчины деревни Икорн... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.07.1792
Боркино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1792 08.07.1792 Той же вотчины деревни Боркина крестьянина Герасима Ульянова сын Петр 2 месяцов оспою

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