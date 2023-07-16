Строгонова Варвара Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чешко Савелий Демидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенко (Строгонова) Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова (Строгонова) Нина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строгонова Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строгонов Михаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строгонов Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно