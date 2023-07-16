Строгонова Варвара Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строгонова Варвара Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чешко Савелий Демидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенко (Строгонова) Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова (Строгонова) Нина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонова Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строгонов Михаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строгонов Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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