Наум Иванов
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Иван Михайлов
Бракосочетание
02.05.1908 ст.
Жена: Параскева Акимова
Жениху 25, вторым браком, невесте 24. Поручители д. Перхлойда Евдоким Виссарионов, Нил Маркелов. По нев: д. Иштомар крестьянин Ефим Акимов и Спиридон Захаров.
Смерть
Неизвестно