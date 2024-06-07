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Наум Иванов

Место рождения

Перхлойда, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Перхлойда, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Отец Иван Михайлов
Бракосочетание
02.05.1908 ст.

Жена: Параскева Акимова

Жениху 25, вторым браком, невесте 24. Поручители д. Перхлойда Евдоким Виссарионов, Нил Маркелов. По нев: д. Иштомар крестьянин Ефим Акимов и Спиридон Захаров.
Смерть
Неизвестно

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