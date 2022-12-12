Карзакова (Бакулкина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карзакова (Бакулкина) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.1990

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.12.1991

Дочь: Горожанина Виктория Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
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