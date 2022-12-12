Карзакова (Бакулкина) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1990
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1991
Дочь: Горожанина Виктория Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва