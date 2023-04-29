Платонова Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова Алена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1987

Отец: не указан

Мать: Левина Александра Петровна

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