Любченко Николай Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смерти1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1962
Сын: Любченко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Любченко Валентина Леонтьевна
им. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1971