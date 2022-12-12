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Любченко Николай Дорофеевич

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Место рождения

Черниговская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1939

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.03.1962

Сын: Любченко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Любченко Валентина Леонтьевна

им. М. Горького, Кавказский район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любченко Валентина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1971
Черниговская, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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