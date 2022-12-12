Карташова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1766
Сын: Карташов Филипп Алексеевич
Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Васса Алексеевна
Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Карташов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно