Карташова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Федосья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1766

Сын: Карташов Филипп Алексеевич

Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Васса Алексеевна

Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1772

Сын: Карташов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Карташов Алексей Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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