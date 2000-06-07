Карлышев Константин Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлышев Константин Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карлышев Юрий Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.06.2000

Дочь: Карлышева Розалинда Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.2012

Сын: Карлышев Марк Константинович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карлышева Ирина Викторовна

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