Мамбетов Ахмаддулла Ахматгалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамбетов Ахмаддулла Ахматгалеевич

Место рождения

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Мамбетов Галей

Мать: не указана

с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
05.08.1937

Дочь: Сайфутдинова Флюра Ахмадулловна

Мать ребёнка: Гайнильмаган Муртазиевна

с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Мамбетов Ахмадулла Ахматгалеевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1902 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Мраково. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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