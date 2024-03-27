Мамбетов Ахмаддулла Ахматгалеевич
Место рожденияс.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Мамбетов Галей
с.Мраково, 1-я Каракипчакская волость, Оренбургский уезд, Уфимская губерния, Россия
Рождение ребёнка
05.08.1937
Дочь: Сайфутдинова Флюра Ахмадулловна
Мать ребёнка: Гайнильмаган Муртазиевна
с.Мраково Кугарчинского района БАССР
Военная награда
Неизвестно
Мамбетов Ахмадулла Ахматгалеевич. Орден Отечественной войны I степени __.__.1902 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Мраково. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно