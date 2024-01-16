Ефросиния Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Илия

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1759

Сын: Кособокий Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Кособокий Степан

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кособокий Яков Дмитриев

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1768

Сын: Кособокий Дмитрий

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Кособокая) Авдотья

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Кособокая) Арина

Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов

Смерть
1789

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