Ефросиния Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1789
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Илия
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Кособокий Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кособокий Степан
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кособокий Дмитрий
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Кособокая) Авдотья
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Кособокая) Арина
Отец ребёнка: Кособокий Дмитрий Иванов
Смерть
1789