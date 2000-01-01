Соков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоков Александр Андреевич

Соков Александр Андреевич

avatar

Место рождения

село Борок Буйского района Костромской области

Дата рождения

17.07.1925

Дата смерти

20.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

село Борок Буйского района Костромской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соков Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
20.11.1994
город Нея Костромской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close