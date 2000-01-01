Соков Александр Андреевич
Место рождениясело Борок Буйского района Костромской области
Дата рождения17.07.1925
Дата смерти20.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
село Борок Буйского района Костромской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соков Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
20.11.1994
город Нея Костромской области