Бабушкина Виктория Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.2012
Дочь: Бабушкина Есения Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.2016
Сын: Бабушкин Игнат Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.2016
Дочь: Бабушкина Варвара Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности