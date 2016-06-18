Бабушкина Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкина Виктория Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.2012

Дочь: Бабушкина Есения Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.2016

Сын: Бабушкин Игнат Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.2016

Дочь: Бабушкина Варвара Викторовна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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