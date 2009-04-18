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Карандин Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1938

Дата смерти

18.04.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1938

Отец: Карандин Пётр Михайлович

Мать: Карандина Анна Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1969

Дочь: Евдакимова Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1982

Дочь: Сапрыкина (Карандина) Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
28.02.1985

Дочь: Артёмова Александра Вячеславовна

Мать ребёнка: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна

Смерть
18.04.2009

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