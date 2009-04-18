Карандин Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1938
Дата смерти18.04.2009
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1969
Дочь: Евдакимова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1982
Рождение ребёнка
28.02.1985
Дочь: Артёмова Александра Вячеславовна
Мать ребёнка: Карандина (Найбороденко) Людмила Николаевна
Смерть
18.04.2009