Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиС 1831 по 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Вера Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Ефросинья (Афросинья) Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Авчинина) Федосья Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: (Авчинина) Аксинья Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828
Сын: Кудинов Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Рождение ребёнка
С 1829 по 1830
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин
Смерть
С 1831 по 1834
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: (Авчинина) Анна Никифорова
Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин