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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

С 1831 по 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Вера Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Ефросинья (Афросинья) Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Авчинина) Федосья Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: (Авчинина) Аксинья Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1827 по 1828

Сын: Кудинов Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Рождение ребёнка
С 1829 по 1830

Сын: Кудинов Ефим Никифоров

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Смерть
С 1831 по 1834
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: (Авчинина) Анна Никифорова

Отец ребёнка: Кудинов Никифор Никитин

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

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