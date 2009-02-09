Хайбуллин Газиз 02.07.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хайбуллин Газиз

Место рождения

д.Алькеево Буинского р-на

Дата рождения

02.07.1932

Дата смерти

09.02.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1932

Отец: Хайбуллин Нурулла

Мать: Хадича

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
13.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
15.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
02.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
17.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Смерть
09.02.2009

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