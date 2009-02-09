Хайбуллин Газиз
Место рожденияд.Алькеево Буинского р-на
Дата рождения02.07.1932
Дата смерти09.02.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1932
Отец: Хайбуллин Нурулла
Мать: Хадича
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
13.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
15.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
02.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
01.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
17.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Смерть
09.02.2009